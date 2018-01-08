Макрон подарил Си Цзиньпину кавалерийского коня

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Франции Эммануэль Макрон, который прибыл в Китай с визитом, подарил председателю КНР Си Цзиньпину кавалерийского коня. Об этом пишет французская ежедневная газета Le Parisien.

Коня по кличке Везувий в Китай привезли еще 4 января, он проходит карантин в конюшне в пригороде Пекина. Отмечается, что во время встречи 8 января французский лидер передал Си Цзиньпину фото коня, а также седло и саблю с гравировкой.

Эммануэль Макрон является приверженцем подарков со смыслом. Нынешний подарок связан с тем, что в 2014 году, совершая визит в Париж, Си Цзиньпин был восхищен, что его сопровождали 104 французских всадника.

Президент Франции Эммануэль Макрон находится в Китае с официальным визитом 8-10 января. Он намерен обсудить развитие отношений между Парижем и Пекином, а также заинтересован в продвижении французского бизнеса на китайский рынок. Начался визит с посещения города Сиань. Затем французский президент направился в Пекин, где пройдут основные мероприятия.-0-