Максим Фадеев показал редкое видео из личного архива и удивил поклонников

На днях известный продюсер и композитор Максим Фадеев опубликовал в своем Instagram архивный видоролик, на котором совсем еще молодой Максим поет песню А'Студио "Джулия" на конкурсе "Ялта-90". Именно этот момент он считает стартом своей карьеры и невероятным везением.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Фев 15, 2018 в 6:07 PST

Эту публикацию он посвятил старту нового проекта на ТНТ "Песни", в котором он также принимает участие. Фадеев пордчеркнул, что сейчас участники телепроекта переживают то же самое, что и он в свое время. Он заявил, что ищет в каждом желание работать. Кроме этого, Максим Фадеев рассказал, что музыкой занимается с самого детства и рос в музыкальной семье, где отец работал завучем музыкального училища, а мать была музыкальным руководителем.

Поклонники Фадеева удивились тому, каким юным он выглядит на ролике. Они отметили, что он очень сильно поменялся за эти почти тридцать лет. Также они оценили и его вокальные данные и харизму. Правда, некоторые все же решили, что сейчас такой молодой человек никуда бы не пробился.