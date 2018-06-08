Максим Галкин шокировал косичками на голове

На недавнюю пресс-конференцию перед премией МУЗ-ТВ шоумен и супруг Аллы Пугачевой явился в необычном образе. Его волосы были аккуратно заплетены во множество тоненьких косичек.
Незадолго до этого он поделился своим новым образом в Instagram. Поклонники отреагировали очень неоднозначно. Кто-то похвалил Галкина за то, что он не стареет душой, а кто-то, наоборот, решил, что такая молодежная прическа ему уже по возрасту не подходит.
На пресс-конференции удивленные журналисты предположили, что с новой прической Галкин решил податься в рэп-исполнители, однако шоумен сразу же опроверг это предположение. Он рассказал, что только-только приехал с отдыха. К самой церемонии он обещал вернуть свою обычную прическу.
Ксения Собчак пошутила, что после этого Галкин некоторое время будет кучерявым. Максим же пока не предполагает, какого эффекта ему ожидать.
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