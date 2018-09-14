Мальчик честно ответил на вопрос о домашнем задании и стал звездой интернета

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на портале Reddit появился пост, в котором отец поделился фотографией домашнего задания сына. За считанные часы мальчик стал интернет-звездой.
В школе все дети получили задание, в котором необходимо было ответить на несколько вопросов. Первый - о том, какие случаи в жизни по-настоящему разозлили ребенка. "Когда я нашел это домашнее задание в своем рюкзаке", - написал мальчик. На следующий вопрос: "Как вы справились с этим?" он ответил "сделал его".
Интернет-пользователи оценили оригинальность ответа малыша. За несколько дней запись получила около 30 тыс комментариев с похвалой за честность.
"Приятель, купи ему мороженое", - попросил один из комментаторов. "Я уверен, что ему поставят 5+", - заявил другой.-0-
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