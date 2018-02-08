Маленький котенок прогнал взрослую собаку с ее места - видео

В Сети набирает популярность видео, на котором котенок прогоняет взрослую собаку с ее места. Ролик опубликовали на YouTube-канале ViralHog.
Действия происходят в бразильском городе Салвадор. Маленький котенок сгоняет взрослую собаку с ее спального места, а потом не пускает ее обратно. Пользователи довольно бурно стали комментировать это видео. Кто-то встал на защиту пса, которого согнали с его места, а кто-то в защиту котенка сказал, что он просто хотел поиграть с другим питомцем.-0-
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