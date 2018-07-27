Маликов удивил поклонников фотографией сына

Лицо младшего сына певца Дмитрия Маликова тщательно скрывалось. Недавно маленькому Марку исполнилось полгода. По этому поводу певец решил приоткрыть завесу тайны и показал малыша фанатам в своем личном профиле в Instagram.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) 26 Июл 2018 в 5:49 PDT

Снимок произвел фурор. Пост с фотографией певца и его сына тронул подписчиков социальной сети. Одни подписчики оставили в комментариях пожелания здоровья, другие же нашли сходство малыша и его старшей сестры Стефании.

18-летняя Стефания рада рождению малыша, о чем ни раз упоминала в своих постах в социальных сетях.