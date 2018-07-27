Маликов удивил поклонников фотографией сына

Лицо младшего сына певца Дмитрия Маликова тщательно скрывалось. Недавно маленькому Марку исполнилось полгода. По этому поводу певец решил приоткрыть завесу тайны и показал малыша фанатам в своем личном профиле в Instagram.
Снимок произвел фурор. Пост с фотографией певца и его сына тронул подписчиков социальной сети. Одни подписчики оставили в комментариях пожелания здоровья, другие же нашли сходство малыша и его старшей сестры Стефании.
18-летняя Стефания рада рождению малыша, о чем ни раз упоминала в своих постах в социальных сетях.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3318 BYN
|2.318 BYN
|2.325 BYN
|USD
|1.9893 BYN
|1.988 BYN
|1.992 BYN
|RUB
|3.1604 BYN
|3.151 BYN
|3.162 BYN