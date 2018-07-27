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Марадона сделал предложение своей возлюбленной

Калейдоскоп 27.07.2018 | 11:17
Фото из Instagram
Фото из Instagram

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сделал предложение своей возлюбленной Росио Оливии, пишет Mirror.

Отмечается, что Марадона подарил Оливии кольцо с бриллиантом на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь 28-летия девушки.

Росио Оливия ответила согласием 57-летнему бойфренду. Событие отметили открытие бутылки дорогого шампанского.

"Я счастлива, потому что провожу свой последний день рождения в качестве незамужней девушки. Мои мечты сегодня и всегда - счастливо жить вместе с Диего", - сказала обладательница обручального кольца.-0-

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знаменитость, семья, спорт
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