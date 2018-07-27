27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона сделал предложение своей возлюбленной Росио Оливии, пишет Mirror.
Отмечается, что Марадона подарил Оливии кольцо с бриллиантом на вечеринке в Буэнос-Айресе в честь 28-летия девушки.
Росио Оливия ответила согласием 57-летнему бойфренду. Событие отметили открытие бутылки дорогого шампанского.
"Я счастлива, потому что провожу свой последний день рождения в качестве незамужней девушки. Мои мечты сегодня и всегда - счастливо жить вместе с Диего", - сказала обладательница обручального кольца.-0-
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