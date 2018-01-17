Марат Башаров взял под опеку двух детей-беженцев из Сирии

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Марат Башаров оформил опеку над двумя сирийскими детьми - семилетней Асмой и пятилетним Ахмадом, сообщают "Вести".

Подписание документов прошло 16 января во время гуманитарной миссии России в столице Ливана. Асма и Ахмад являются сирийскими беженцами, они проживают во временных лагерях в долине Бекаа в Ливане.

Отмечается, что актер будет оказывать детям ежемесячную материальную помощь.

Марат Башаров также пригласил детей и их мам Фатину Атая и Муну Абдель Хамиду на февральский спектакль "Разговор с душой" в Москве, где он исполняет главную роль.-0-