Марго Робби снимет фильм про свою героиню Харли Квинн

Несмотря на то, что "Лига справедливости" не произвела должный фурор, Марго Робби все же собирается снять спин-офф про Харли Квинн и ее "женскую команду".

Предварительно ленту назвали "Хищные птицы". Этот фильм станет первым по комиксам DC для взрослых. Робби и компания Warner Bros. решили сделать фильм с пометкой 16+. "Хищные птицы" будут не похожи на предыдущие проекты с Харли Квинн. Старт работы над проектом назначен на январь 2019 года. Таким образом Харли Квинн вернется на экраны в 2020 году.