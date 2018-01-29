Мария Шарапова встречается с одним из самых завидных холостяков Великобритании - СМИ

СМИ сообщают о новом романе российской теннисистки Марии Шараповой. По слухам, она встречается с близким другом британских принцев Уильяма и Гарри. Александр Гилкс, которому приписывают роман со спортсменкой, являетмя предпринимателем.
Слухи поползли после того, как папарацци сфотографировали пару, когда те вместе садились в такси. Пока ни Мария, ни Александр эту информацию никак не прокомментировали.
Вот уже почти три года о личной жизни титулованной теннисистки ничего не известно. Вероятнее всего, у нее просто не было в этот период серьезных отношений. На мероприятиях она появлялась в гордом одиночестве, папарацци тоже не баловали ее фотографиями в компании мужчин. Именно поэтому фото с миллионером Александром Гилксом произвело такой эффект.
Гилкс является основателем аукционного дома Paddle8, который на данный момент считается одной из крупнейших в мире интернет-площадок для продажи и приобретения предметов искусства. Александра считают одним из самых завидных женихов Великобритании. Он учился в Итоне вместе с принцами и до сих пор очень дружит с представителями королевской семьи.
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