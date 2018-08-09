Мария Склодовская-Кюри возглавила список 100 женщин, изменивших мир

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мария Склодовская-Кюри признана женщиной, оказавшей самое значительное влияние на всемирную историю. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на опрос, проведенный журналом BBC History Magazine.

Участникам опроса был предоставлен список из 100 женщин, составленный экспертами в 10 различных областях человеческой деятельности. Каждый из этих экспертов должен был назвать по 10 женщин, которые, по их мнению, оказали наибольшее влияние на мировую историю. Таким образом, в список вошли представительницы прекрасного пола, которые добились высот в политике, науке, спорте, технике, литературе и др.

Согласно опросу, из 100 женщин, которые изменили мир, Мария Склодовская-Кюри по своему влиянию занимает первую строчку. Отмечается, что она провела важные исследования в области радиоактивности, а также стала первой, кто был удостоен двух Нобелевских премий - по физике и химии.

На втором месте оказалась Роза Паркс, активистка движения за гражданские права в США. Третьего места удостоилась Эмеллин Панкхерст - общественный и политический деятель, борец за права женщин в Великобритании.

В рейтинг также попали "железная леди" Великобритании Маргарет Тэтчер, принцесса Диана, писательница Джейн Остин, королева Виктория, мать Тереза и др.-0-