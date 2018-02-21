Мартин Фриман признался, что хочет отдохнуть от "Шерлока"

Поклонников сериала "Шерлок" лишь недавно обрадовали новостью о том, что пятый сезон все же будет, как один из главных актеров поспешил расстроить их. Мартин Фриман в своем интервью для Den of Geek рассказал, что устал от сериала и хотел бы отдохнуть.

Он подтвердил, что проект пока что поставлен на паузу, и ему неизвестно, когда возобновятся съемки. Напомним, что сценаристы "Шерлока" сказали, что снимать пятый сезон они будут не раньше чем через пару лет.

Фриман считает, что после съемок четвертого сезона всей команде, которая работала над проектом, хотелось отдохнуть от шумихи, заставлявшей чувствовать давление. Также фанаты ждут очень много от новых серий, поэтому нужно восполнить силы, чтобы продолжить удивлять зрителей.-0-