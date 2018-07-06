Marvel обещает выпускать по четыре супергеройских фильма в год

Зрители не перестают восхищаться супергеройскими блокбастерами, а компанию Marvel вдохновляют на что-то новенькое миллиардные сборы.

Кевин Файги, глава студии, дал шанс фанатам Marvel в ближайшем будущем наслаждаться сразу четыре фильмами в год, вместо привычных двух. В этом и следующем году планируется выпускать в прокат три фильма, а затем, после "Мстителей 4", у студии начнется новая эра – возможность делать четыре продукта в год.

Файги признался, что четыре фильма стоит ожидать лишь тогда, когда у компании будет возможность расширять горизонты без потери качества.