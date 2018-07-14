Мастерскую по бальзамированию умерших нашли на раскопках в Египте

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мастерскую по бальзамированию умерших высокопоставленных особ эпохи фараонов нашли на раскопках в историческом районе Саккара к югу от Каира, сообщают информационные агентства со ссылкой на министра по делам древностей Египта Халеда аль-Анани.

В экспедицию входили египетские и немецкие специалисты. Помещение располагается на глубине 30 м, в нем сохранилось множество специальных хирургических инструментов и сосудов с остатками веществ, необходимых для мумификации. Ученые уже приступили к изучению химического состава находок, считавшихся в древние времена абсолютно секретными.

Мастерская по бальзамированию - не единственное открытие. В том же районе обнаружили некрополь с пятью закрытыми каменными саркофагами. В одном из них находится мумия и золотые предметы.

В районе Саккара расположена пирамида последнего фараона V династии Унаса, который правил древним государством с 2375 по 2345 год до нашей эры, а также всемирно известная шестиступенчатая пирамида фараона III династии Древнего царства Джосера - самое древнее из сохранившихся грандиозных каменных строений в мире.-0-