Математики открыли самое большое простое число

В рамках проекта GIMPS были проведены исследования, благодаря которым удалось определить самое большое простое число в мире. Им стало 2 в степени 77,232,917-1, состоящее из 23 249 425 цифр. Для сравнения, год назад вычислительная мощность определила цифру примерно на 1,2 млн меньше нынешней.

Напомним, что простым числом в арифметике является то, которое делится на само себя и единицу. Названную выше цифру открыл 51-летний Джонатан Пейс на домашнем ПК. До этого он занимался поиском больших простых чисел в течение 14 лет.

На самом деле простых чисел бесконечное множество, поэтому каждый год можно "открывать" по одному из них и бесконечно двигаться в этом направлении.