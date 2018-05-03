Математики рассчитали самый длинный морской маршрут

Ученые из ирландского исследовательского центра United Technologies и индийского IBM Research рассчитали алгоритм, который помогает просчитать протяженность самого длинного в мире морского пути.
Путешествие начинается в Пакистане, а заканчивается в России. Гражданскому судну предстоит в этом круизе преодолеть 32 тысячи километров в водах Атлантического и Индийского океанов, обогнув несколько континентов. Отличительная черта маршрута – он проложен строго по прямой.
Этот маршрут был предложен в 2012 году, однако только теперь он был обоснован математически.
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