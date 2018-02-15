McDonald's заменит игрушки из детских наборов Happy Meals на книги

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирно известная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's запланировала ряд нововведений для детских наборов Happy Meals. В частности, игрушки будут заменены на книги, сообщают информагентства.

Ожидается, что к 2020 году компания внедрит новое правило в 80 странах. В настоящее время книги прилагаются к набору Happy Meals в 20 государствах, где существуют филиалы McDonald's.

McDonald's также планирует внести изменения в меню детских наборов, из которого будет исключен чизбургер. Это необходимо для того, чтобы Happy Meals соответствовали новым стандартам калорийности (не более 600 ккал). Подобная мера также поможет снизить содержание насыщенных жиров и сахара в питании детей. Тем не менее, желающие смогут заказать чизбургер в дополнение к набору.

Первые Happy Meals без чизбургера уже поступили в продажу в США, к 2022 году они появятся и в других странах.-0-