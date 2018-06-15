McDonald's заменит пластиковые соломинки на бумажные в Великобритании и Ирландии

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. McDonald's планирует с сентября во всех своих ресторанах в Великобритании и Ирландии заменить пластиковые соломинки на бумажные. Об этом сообщает ТАСС.

Отказ от вредного для экологии пластика в последнее время является мировым трендом.

В апреле 2018 года правительство Великобритании объявило о планах запретить пластиковые соломинки, палочки для перемешивания коктейлей, а также ушные палочки, чтобы бороться с загрязнением окружающей среды, снизив использование в стране пластика. Масштабный план британских властей рассчитан на 25 лет и должен пройти процедуру общественного одобрения. Между тем многие британские компании (например, супермаркеты Waitrose, рестораны Wagamama и кофейни Costa Coffee) уже объявили о своем решении отказаться от пластика. Также организаторы около 60 британских независимых музыкальных фестивалей заявили, что планируют избавиться от одноразовых пластиковых изделий до 2021 года.

Как сообщили в McDonald's, эксперименты по отказу от пластиковых трубочек также пройдут в некоторых ресторанах сети во Франции, Норвегии и США.

Согласно статистике, опубликованной Би-Би-Си, по состоянию на 2015 год в мире было произведено около 6,3 млрд т пластиковых отходов. Из них только 9% было переработано, еще 12% - сожжено, а остальные 79% были выброшены на свалки. При сохранении существующей тенденции, к 2050 году объем произведенного пластикового мусора на планете Земля достигнет 12 млрд т.-0-