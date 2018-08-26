Медведь залез в отель, вдохновивший Стивена Кинга на написание романа "Сияние"

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медведь залез в переполненную гостиницу Stanley в штате Колорадо, которая вдохновила Стивена Кинга написать роман "Сияние". Об этом сообщает 25 августа новостной портал Movieweb.

На портале разместили видео, которое снял консьерж поздно ночью.

Медведь забрался на один из столов в вестибюле гостиницы, прошел по вестибюлю и вышел. Косолапый не нанес отелю ущерба и не потревожил никого из 300 человек, которые отдыхали в тот момент в Stanley.

Отель расположен в населенном пункте Эстес (штат Колорадо), в 8 км от Национального парка Роки-Маунтин. В парке живут бурые медведи, вапити (крупные олени) и толстороги (дикие бараны). В 1974 году Кинг с семьей отдыхал в этой гостинице. Сезон отпусков закончился, и отель был пустой. Впечатления от того отдыха стали основой для романа "Сияние".-0-