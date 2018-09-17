Меган Маркл издала кулинарную книгу

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жена британского принца Гарри Меган Маркл выпустила первую кулинарную книгу. В ее создании вместе с герцогиней Сассекской участвовали женщины из сообщества "Hubb Community Kitchen". Книга называется "Together: Our Community Cookbook" ("Вместе: книга нашего сообщества"). Об этом сообщается на официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram.

В предисловии к книге Маркл написала: "Hubb Community Kitchen" - место, где женщины смеются, горюют, плачут и готовят все вместе. Здесь культурная идентичность объединяется под одной крышей и создает пространство, в котором все могут чувствовать себя комфортно. В "Hubb Community Kitchen" все чувствуют общую потребность в объединении и общении, а также учатся в процессе готовки вместе переживать радости и неудачи".

В книгу вошли 50 личных рецептов женщин из Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и восточного Средиземноморья.

Средства от продажи книги сначала перечислят в фонд герцогов Кембриджских и Сассекских "The Royal Foundation", а затем переведут на поддержку сообщества "Hubb Community Kitchen".-0-