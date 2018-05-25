Меган Маркл получила свой герб

Жена британского принца Гарри, в девичестве Меган Маркл, а ныне герцогиня Сассекская, после свадьбы получила собственный герб, который был создан специально для нее. Дизайн геральдического знака одобрен и утвержден британской королевой Елизаветой 2 и герольдмейстером Геральдической палаты Томасом Вудкоком.

По геральдическим правилам, на гербах жен членов королевской семьи один из держателей щита должен относиться к супругу, а другой – лично к ней. На гербе герцогини Сассекской ее щитодержатель – певчая птица с открытым клювом. Щитодержатель принца Гарри – традиционный лев.

Голубой фон герба символизирует Тихий океан, омывающий калифорнийское побережье, а два золотых луча напоминают о солнце Калифорнии. Три пера – символ общения и силы слов. На траве в нижней части герба – несколько калифорнийских маков и акокантер, растущих в Кенсингтонском дворце.