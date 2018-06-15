Меган Маркл рассказала о семейной жизни с принцем Гарри

Совсем недавно американская актриса Меган Маркл получила статус британской герцогини Сассекской. Их семейная жизнь с принцем Гарри едва успела начаться, но Меган уже рассказала о первых месяцах совместной жизни.
По словам Маркл, у них с Гарри все просто замечательно и она наслаждается своей новой жизнью и браком. Она заявила журналистам: "Ваше внимание очень дорого нам. Гарри – лучший муж на свете".
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