Меган Маркл рассказала о семейной жизни с принцем Гарри

Совсем недавно американская актриса Меган Маркл получила статус британской герцогини Сассекской. Их семейная жизнь с принцем Гарри едва успела начаться, но Меган уже рассказала о первых месяцах совместной жизни.

По словам Маркл, у них с Гарри все просто замечательно и она наслаждается своей новой жизнью и браком. Она заявила журналистам: "Ваше внимание очень дорого нам. Гарри – лучший муж на свете".