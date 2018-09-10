Меган Маркл воглавила список самых стильных знаменитостей по версии Vanity Fair

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отныне статус самой стильной знаменитости в мире официально закреплен за Меган Маркл, сообщает журнал Vanity Fair.

Vanity Fair составляет ежегодный список самых стильных знаменитостей. По итогам этого года список возглавила герцогиня Сассекская.

Издание проследило, как менялся стиль супруги принца Гарри в течение года, и похвалило ее за выбор нарядов.

"Она самая смелая из королевских модников. Ее фирменные туфли-лодочки и монохромные цвета в гардеробе демонстрируют классический лоск", - отмечает Vanity Fair.

В список самых стильных вместе с герцогиней вошли ее подруги Амаль Клуни и Серена Уильямс, а еще Брижит Макрон, Белла Хадид, Рианна, Джей-Зи (издание отметило не только женщин, но и мужчин) и другие знаменитости.-0-