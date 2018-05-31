Меган Маркл вошла в топ самых влиятельных женщин Великобритании по версии журнала Vogue

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меган Маркл вошла в топ-25 самых влиятельных и мотивирующих женщин Великобритании по версии журнала Vogue. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты Vogue отмечают, что 36-летняя Меган Маркл стала "одной из самых узнаваемых женщин в мире", обладая влиянием, которое выходит далеко за рамки ее изящного стиля. Герцогиня Сассекская "привлекла всеобщее внимание, как никто другой в нынешнем году". Журналисты издания также добавляют, что жена принца Гарри "помогает формированию нового для XXI века образа монархии".

В рейтинг Vogue нынешнего года включены женщины от 22 лет (британская певица, автор песен и модель Дуа Липа) до 73 (глава Верховного суда королевства баронесса Хейл), представляющие мир политики, искусства, моды, СМИ и спорта. В рейтинг вошли и модельер Стелла Маккартни, дочь участника The Beatles Пола Маккартни, а также Амаль Клуни, британский юрист ливанского происхождения, супруга американского актера Джорджа Клуни.

Свадебная церемония 33-летнего принца Гарри и 36-летней Меган Маркл состоялась 19 мая в Виндзорском замке. Она стала самым значимым событием в королевской семье после бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которое состоялось 29 апреля 2011 года. Трансляция церемонии собрала перед телеэкранами самую большую аудиторию в 2018 году.-0-