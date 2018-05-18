"Мегарринчино" продают в честь свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Незадолго до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл в кафе Виндзора стали продавать напиток с необычным названием - "Мегарринчино". Об этом пишут СМИ.
В названии объединены имена королевских молодоженов - Гарри и Меган. Главная "фишка" нового напитка заключается в его подаче. На кофейной пенке специальный аппарат выводит изображение влюбленной пары.
Кстати, в Виндзоре уже прошла репетиция торжественной церемонии. Сама свадьба состоится 19 мая.-0-
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