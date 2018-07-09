Мэйси Уильямс объявила об уходе из "Игры престолов"

Знаменитая актриса из "Игры престолов" Мэйси Уильямс (Арья Старк) в своем Instagram объявила об окончании съемок в сериале.

"Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов. Как же здорово было. Приключения начинаются", – написала Уильямс.

Фанаты могут ликовать: актриса также написала хештег под фотографией #lastwomanstanding ("последняя оставшаяся в живых"). Неужели это подсказка фанатам? В июне Эмили Кларк, сыгравшая Дэйнеррис Таргариан, сообщила о завершении своего участия в сериале. Это дает повод думать, что Арья останется последней выжевшей в завершающем сезоне.

Последний восьмой сезон телесериала покажут в апреле 2019 года.