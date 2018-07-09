Мэйси Уильямс объявила об уходе из "Игры престолов"

Знаменитая актриса из "Игры престолов" Мэйси Уильямс (Арья Старк) в своем Instagram объявила об окончании съемок в сериале.
"Прощай, Белфаст. Прощай, Арья. Прощай, "Игра престолов. Как же здорово было. Приключения начинаются", – написала Уильямс.
Фанаты могут ликовать: актриса также написала хештег под фотографией #lastwomanstanding ("последняя оставшаяся в живых"). Неужели это подсказка фанатам? В июне Эмили Кларк, сыгравшая Дэйнеррис Таргариан, сообщила о завершении своего участия в сериале. Это дает повод думать, что Арья останется последней выжевшей в завершающем сезоне.
Последний восьмой сезон телесериала покажут в апреле 2019 года.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3248 BYN
|2.323 BYN
|2.333 BYN
|USD
|1.9802 BYN
|1.976 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.1428 BYN
|3.135 BYN
|3.15 BYN