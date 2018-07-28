Мемориал памяти погибших на Балтике в 1945 году открыли в Балтийске

Мемориальный комплекс памяти более 4 тыс. советских солдат и военных моряков, погибших в боях на побережье и в водах Балтийского моря в Восточно-Прусской операции в 1945 году, открыли 28 июля в городе Балтийск Калининградской области, сообщила пресс-служба регионального правительства. На двухстах мраморных плитах выбиты имена 4 тыс. 100 воинов, погибших в начале 1945 года в боях при взятии населенного пункта Нойхойзер и города-крепости Пиллау на берегу Балтийского моря.

Мемориал получил название "Они сражались за Родину!" и расположен у исторической крепости Пиллау, построенной в XVII веке и три последующих столетия являвшейся мощным фортификационным сооружением. Рядом с мемориальной стеной установлено корабельное артиллерийское орудие - символ славы военных моряков.

На церемонии открытия комплекса командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов подчеркнул, что был "проделан очень большой труд по поиску и установлению имен воинов, погибших в водах Балтийского моря".

В начале февраля 1945 года в ходе Восточно-Прусской операции советские войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов вышли к заливу Фришес-Хафф.

В начале апреля штурмом был взят Кенигсберг, а в конце апреля ликвидирована земландская группировка - к утру 24 апреля советские войска вышли к укрепленному железнодорожному узлу и поселку Нойхойзер, а 25 апреля овладели городом-крепостью и военно-морской базой Пиллау (ныне Балтийск).

В завершающей стадии Восточно-Прусской операции сражались немало уроженцев Беларуси.