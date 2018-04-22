Меню первого обеда на "Титанике" продали с аукциона

На аукционе в Великобритании за 140 тысяч долларов продано меню первого обеда, который был подан офицерам в первый день ходовых испытаний "Титаника" 2 апреля 1912 года.

Меню состояло из осветленного говяжьего или куриного бульона, "сладкого мяса", ягненка в мятном соусе, семги, жареной курицы, тушеной ветчины со шпинатом, цветной капусты и вареной картошки, пудинга, королевских груш и пирожных. Меню забрал с лайнера второй офицер "Титаника" Чарльз Лайтоллер. Он передал его своей жене в тот день, когда судно ушло в свой последний рейс. В этом семействе меню и сохранилось.

Аукционные торги проводились в городе Девайзес в графстве Уилтшир. Их организовал аукционный дом Aldridge & Son, который специализируется на продаже предметов, связанных с "Титаником".