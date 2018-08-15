Мэрайя Кэри похудела на 35 кг

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многих восхищает упорство Мэрайи Кэри в борьбе за стройную фигуру. Поп-дива похудела на 35 кг за год. После расставания с миллиардером Джеймсом Пэкером звезда поправилась до 100 килограммов, однако новая любовь привела ее в форму. Эту новость активно распространяют всевозможные глянцевые журналы со ссылкой на инстаграм-аккаунт певицы.
Долгое время Кэри ненавидела свое тело. Звезда пребывала в депрессии, которую заедала углеводами. Но потом в ее жизни появился молодой танцор Брайан Танака, и Мэрайя начала приходить в форму. В результате усилий ей удалось скинуть 35 килограммов за год. Теперь она удивляет подписчиков Instagram превосходной фигурой, всячески избегая комментариев на тему своего похудения.
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