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Мэрайя Кэри похудела на 35 кг

Калейдоскоп 15.08.2018 | 16:23
Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Многих восхищает упорство Мэрайи Кэри в борьбе за стройную фигуру. Поп-дива похудела на 35 кг за год. После расставания с миллиардером Джеймсом Пэкером звезда поправилась до 100 килограммов, однако новая любовь привела ее в форму. Эту новость активно распространяют всевозможные глянцевые журналы со ссылкой на инстаграм-аккаунт певицы.

Долгое время Кэри ненавидела свое тело. Звезда пребывала в депрессии, которую заедала углеводами. Но потом в ее жизни появился молодой танцор Брайан Танака, и Мэрайя начала приходить в форму. В результате усилий ей удалось скинуть 35 килограммов за год. Теперь она удивляет подписчиков Instagram превосходной фигурой, всячески избегая комментариев на тему своего похудения.

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женщины, знаменитость, поп-музыка, США
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