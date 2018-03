Мэрил Стрип после церемонии "Оскар" стала героиней мемов

5 марта, Минск /Корр. Минск/. Мэрил Стрип пришла на юбилейную, 90-ю, церемонию вручения премии "Оскар" в изящном ярко-красном наряде. Однако пользователи соцсетей заметили сходство образа актрисы с феей-крестной из мультфильма "Шрэк 2", фото Мэрил Стрип стало интернет-мемом. Об этом пишет The Mirror.

Why did Meryl Streep attended the ceremony dressed as the Fairy godmother from Shrek? #Oscars pic.twitter.com/HQZIQ6jpVX