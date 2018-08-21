Мэрилин Мэнсон во время выступления потерял сознание

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый испольнитель Мэрлин Мэнсон упал в обморок во время одного из своих выступлений в городе Хъюстон, сообщает NME.

18 августа ночью проходил концерт музыканта в Хьюстоне, где во время выступления ему стало плохо.

Судя по кадрам видео, которое выложили в Сеть, 47-летний рокер вначале надеялся, что слабость сейчас пройдет и оперся на один из сценических мониторов, но ему стало еще хуже. При попытке покинуть сцену музыкант потерял сознание и упал.

Незадолго до инцидента Мэнсон пожаловался зрителям на то, что перенес тепловой удар. Исполнять кавер он собирался вместе с Робом Зомби, который позднее сообщил, что плохо его коллеге стало еще в автобусе, когда они ехали на выступление.

Впрочем, отменять следующие выступления тура музыканты не стали.-0-