Местные жители в Китае обнаружили древние наскальные рисунки

Жители небольшой деревни на северо-западе Китая в провинции Цинхай недалеко от границы с Тибетским автономным районом нашли 609 фрагментов наскальной живописи и сообщили об этом в администрацию региона. Возраст рисунков, по оценке специалистов, - около 2 тыс. лет. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

На них изображены животные, человеческие фигуры, природные явления, схематические карты звездного неба.

Китайские специалисты по наскальной живописи считают, что сюжеты создавались в течение длительного периода.

На одном из фрагментов видна фигура человека, в левой руке которого предмет, напоминающий флаг, а правая - "салютует" в знак приветствия. Историки предполагают, что это изображение представителя народности Цян, близкой к тибетцам.

Раньше китайские археологи находили высеченные на скалах изображения представителей этой народности в соседних с Цинхай провинциях.