Между мировыми производителями спортивной обуви разгорелся скандал

Американский производитель спортивной обуви Nike обратился в суд с иском к немецкой компании Puma. Nike утверждает, что немецкий производитель незаконно использует запатентованные ей технологии производства обуви, сообщают информагенства.

Nike попробовала решить проблему в досудебном порядке и потребовала у Puma прекратить использование технологий, однако немецкая компания эти требования проигнорировала.

Американская компания считает, что Puma нарушила принципы "свободной инновации" и воспользовалась запатентованными технологиями без разрешения правообладателя. Как уверяют СМИ, Nike зарегистрировала более 300 патентов, Puma нарушила четыре из них.

Речь идет о схожести технологий пошива ткани Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit, технологий по изготовлению подошвы Nike Air Sole и Puma Jamming.