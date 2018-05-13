Между мировыми производителями спортивной обуви разгорелся скандал

Американский производитель спортивной обуви Nike обратился в суд с иском к немецкой компании Puma. Nike утверждает, что немецкий производитель незаконно использует запатентованные ей технологии производства обуви, сообщают информагенства.
Nike попробовала решить проблему в досудебном порядке и потребовала у Puma прекратить использование технологий, однако немецкая компания эти требования проигнорировала.
Американская компания считает, что Puma нарушила принципы "свободной инновации" и воспользовалась запатентованными технологиями без разрешения правообладателя. Как уверяют СМИ, Nike зарегистрировала более 300 патентов, Puma нарушила четыре из них.
Речь идет о схожести технологий пошива ткани Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit, технологий по изготовлению подошвы Nike Air Sole и Puma Jamming.
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