9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный день красоты отмечают 9 сентября. Дата установлена с 1995 года, учредителем праздника стал Международный комитет по косметологии и эстетике CIDESCO, который был основан в Брюсселе в 1946 году и считается главной международной Ассоциацией терапии красоты в мире.

9 сентября отмечают свой профессиональный праздник косметологи, визажисты, модельеры, стилисты, парикмахеры, пластические хирурги и люди, которые помогают нам выглядеть лучше. 9 сентября проводится множество конкурсов красоты, а также шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием.

Сегодня модной считается естественная красота. Однако идеалы женской красоты постоянно меняются.

При этом во все века люди старались подчеркнуть свою красоту при помощи косметических средств. Большая часть косметики, без которой не обходится ни одна модница, была придумана в древние века.

Уходовая косметика. Ученые считают, что уходовую косметику для тела первыми придумали древние египтяне. Крем для кожи они готовили из настойки целебных растений, а из смеси молотого кофе и морской соли получали скраб.

Древние греки втирали в кожу ароматические масла, которые увлажняли, питали и придавали телу приятный аромат. А древние римляне создали увлажняющие крема на основе воска, в состав которых входил миндаль, экстракт розы и пчелиный воск.

Тушь для ресниц. Древние Египтяне верили, что накрашенные ресницы - это защита от злых духов. Женщины и мужчины подводили глаза краской, сделанной из миндаля, графита и даже крокодильего помета. В качестве кисточки использовали палочки, выпиленные из слоновых бивней. В Европе ресницы красили обычной сажей, в Древнем Риме - пеплом сожженных лепестков роз, смешанных с золой.

Румяна. В далекой древности на щеки и скулы девушки наносили ягоды шелковицы в растертом виде или другие доступные им красные ягоды, чтобы немного подрумянить бледную кожу.

Помада для губ. Губная помада впервые появилась в Древнем Вавилоне. Женщины крошили в мелкие частицы полудрагоценные камни. А древние египтянки делали смесь на основе морских водорослей, йода и брома. Такая смесь была вредна для здоровья, некоторые ученые считают, что именно с тех пор появилось выражение "красота требует жертв".

Тени для век. В Древнем Египте властвовал культ красивых глаз. Глаза подводили не только женщины, но и мужчины. Они делали тени для век из сурьмы и сажи, а позже добавляли жженый миндаль, пепел и охру. Считалось, что такая смесь улучшает зрение и отталкивает болезни. Древние римляне верили, что тени способны защитить человека от сглаза.

Пудра. На протяжении многих тысячелетий белый цвет лица считался эталоном женственности. Поэтому девушки покрывали свое лицо белой глиной. Изначально это делалось не для красоты, а как защита от злых духов. В Древне Риме большинство девушек в качестве пудры использовали пшеничную муку и толченый в порошок рис.

Лак для ногтей. В древности цвет лака показывал принадлежность человека к определенному сословию. Маникюр разрешалось делать только знати, низшему сословию эта роскошь строго запрещалась. Знатные люди красили ногти яркими красными оттенками. В Древнем Китае в качестве лака использовали желатин, воск, яичный желток и природный краситель. Длинные накрашенные ногти считались признаком мудрости.-0-