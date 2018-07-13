Microsoft обновила "Блокнот" в Windows 10

В новой сборке Windows 10 компания Microsoft обновила программу "Блокнот", дополнив ее несколькими полезными функциями.

Разработчики улучшили инструменты поиска и замены, добавивили опцию, которая запоминает ранее введенные значения и автоматически заполняет их при открытии диалогового окна. То же самое касается и выделенного текста.

Кроме того, теперь в "Блокноте" можно изменять масштаб текста. Сделать это можно в пункте меню "Вид" или с помощью комбинаций клавиш Ctrl + Plus, Ctrl + Minus или Ctrl + MouseWheel. А нажатие Ctrl + 0 позволит установить настройки уровня масштаба по умолчанию. Кроме того, Microsoft добавила поддержку комбинации Ctrl + Backspace, которая позволяет удалять сразу целое слово, и возможность отображения номеров строк, когда выключен перенос строк.