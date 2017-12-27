МИД Украины взял на работу кота

27 декабря, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. В Министерстве иностранных дел Украины будет жить кот по имени Амбассадор. Об этом в Twitter сообщил директор политического департамента Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев.

По его словам, кот будет представлять интересы украинских котов на международной арене, а также способствовать выходу украинского молока на мировые рынки.-0-