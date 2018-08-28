Боярский, Семенович и Билан сыграют в продолжении "Гардемаринов"

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Михаил Боярский подтвердил, что вернется в четвертой части киносериала о гардемаринах, сообщает ТАСС.

В "Гардемаринах IV", постановкой которых занимается Светлана Дружинина, Боярский вновь сыграет погибшего в предыдущей части шевалье де Брильи.

Съемки продолжения "Гардемаринов" начнутся осенью 2018 года События четвертого фильма будут происходить в 1787 году, во время русско-турецкой войны. Ведущие роли - детей гардемаринов - сыграют молодые актеры.

"Идея не моя, но я с удовольствием принял предложение Дружининой", - уведомил Михаил Сергеевич. Добавив, что в картине будут играть его друзья, "в том числе - Дмитрий Харатьян".

При этом артист признался, что его больше интересует не роль де Брильи, а то, каким выйдет новый фильм в целом.

Съемки стартовали 25 августа. Вместе с Боярским и Харатьяном в картине снимутся Ольга Машная, Кристина Орбакайте, Александр Домогаров, а также Анна Семенович и Дима Билан - новые лица. Ранее стало известно, что изначально заявленный Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, из проекта выбыл.-0-