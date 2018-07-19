Миллиардер пожертвовал на благотворительность $3,4 млрд

Миллиардер Уоррен Баффет в 13-й раз сделал ежегодное летнее пожертвование, передав акции на сумму $3,4 млрд принадлежащей ему компании Berkshire Hathaway на благотворительность. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Средства переданы пяти благотворительным организациям - фонду Билла и Мелинды Гейтс, фонду, названному в честь покойной супруги миллиардера Сьюзан Томпсон, а также трем благотворительным организациям детей Баффета.

С 2006 года миллиардер передал этим благотворительным организациям $31 млрд. Очередное крупное пожертвование подтвердило обещание Уоррена Баффета отдать большую часть своего богатства на благотворительные нужды.

В июне 2010 года совместно с 170 богатейшими людьми США Баффет основал акцию The Giving Pledge, в соответствии с которой самые обеспеченные люди отдадут не менее 50% своего капитала на благотворительность.