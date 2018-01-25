Мимо Земли в начале февраля пройдут 2 астероида

Четвертого февраля к Земле приблизятся сразу два астероида, сообщают информагентства. Однако специалисты уверяют, что угрозы нашей планеты они не представляют.
Диаметр одного из астероидов оценивают от 0,5 до 1,2 км, а скорость – 34 км/с. Максимальное сближение с нашей планетой произойдет в начале февраля. Максимальное расстояние, на котором небесное тело окажется от Земли – в десять раз больше расстояния от Земли до Луны. Открыт данный астероид был еще в 2002 году. С того момента исследователи за ним наблюдали. Поэтому сейчас они смело могут уверять нас, что угрозы нашей планете этот астероид не представляет.
Также четвертого февраля произойдет сближение с Землей еще одного небольшого небесного тела. Диаметр этого астероида оценивается примерно от десяти до двадцати четырех метров. Он пройдет мимо немного ближе к нашей планете – в пять раз больше расстояния от Земли до Луны. Однако угрозы нам он также не представляет.
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