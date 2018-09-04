Минчанин Даниил Мурашковский прошел в шоу "Танцы на ТНТ"

16-летний танцор из Беларуси принял участие в кастинге, проходившем в Нижнем Новгороде. Члены жюри сказали ему "да".
Шоу "Танцы на ТНТ" идет на канале с 2014 года. Бессменной ведущей проекта является Ляйсан Утяшева.
В программе принимают участие талантливые танцоры со всей России и из стран ближнего зарубежья. В пятом сезоне за звание лучшего танцовщика будут бороться участники трех команд. В финале на большом гала-концерте те, кто дошел до этого этапа, выяснят, кто из них лучший танцовщик и достоин приза в 3 000 000 российских рублей.-0-
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