Минчанка стала новой ведущей "Орла и решки"

Стали известны имена новых ведущих шоу про путешествия "Орел и решка". Результаты кастинга огласил директор телеканала "Пятница" Николай Картозия в своем Instagram. Он также выделил ряд девушек, которые ему понравились, но кастинг не прошли. Они будут занесены в базу и станут основными претендентками на роль в новых проектах телеканала.

Ведущей морского сезона стала Мария Гамаюн. А вот вести российский сезон будет Ольга Антипова. Первая девушка уже имеет опыт работы ведущей, а вот Ольга раньше преподавала игру на гитаре.

Публикация от Мария Гария (@ga_ria) Янв 6, 2018 at 11:18 PST

Мария принимала участие в сериалах "Кухня" и "Чернобыль". Ольга родилась в Абакане. Руководитель телеканала отметил, что она напоминает ему своей непосредственностью бывшую ведущую шоу Лесю Никитюк. К слову, девушка живет в Минске, а видеоролики для кастинга снимала на улице Зыбицкой, на обзорной площадке Национальной библиотеки, а также возле Мирского замка. Ольга сняла четыре видеоролика для кастинга, как отмечает сама, чтобы уж наверняка.