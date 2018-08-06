Мировой рекорд в Германии не установили из-за мухи

В немецком городке Нидда 20 человек почти две недели пытались установить мировой рекорд по самой длинной падающей цепочке мини-домино.
Цепочку выстраивали так долго неспроста: мини-доминошки были размером с ноготь мизинца. В момент, когда муха запустила цепную реакцию, было выстроено 596 229 костяшек из 600 тыс.
Несмотря на "помощь" насекомого, участники установили рекорд в падении 596229 мини-домино в течение 15 минут. Этого недостаточно для мирового рекорда, но считается достойным итогом. В прошлый раз лучшим результатом было 538 тыс. костяшек.
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