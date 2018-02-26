Мишель Обама выпустит мемуары в ноябре 2018 года

Супруга экс-президента США Барака Обамы сообщила, что планирует выпустить 13 ноября свою книгу воспоминаний "Становление". За публикацию возьмется Penguin Random House, который выпустит мемуары одновременно в электронном и бумажном виде.

Книга выйдет на 24 языках и будет стоить от 14,99 доллара (за электронную версию) до 32,5 долларов (за бумажную).

Мишель Обама была первой леди в 2009–2017 годах, когда ее муж Барак занимал пост главы США.