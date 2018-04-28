Мишель Пфайфер может сыграть Королеву во второй части "Малефисенты"

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известная голливудская актриса Мишель Пфайфер может сыграть Королеву в сиквеле "Малефисенты", сообщает портал The Wrap.

К съемкам второй части сказки студия Disney планирует приступить в 2018 году. Работать над новым фильмом будет режиссер последней из частей "Пиратов Карибского моря" Хоаким Роннинг.

Главную роль в картине вновь исполнит Анджелина Джоли. Известно, что актриса обычно отказывается от съемок в сиквелах, предпочитая оригинальные фильмы.

"Малефисента" - ремейк диснеевского мультфильма "Спящая красавица" (1959), фильм в жанре фэнтези, вышедший на экраны в 2014 году. Кассовые сборы картины по всему миру составили порядка $760 млн.-0-