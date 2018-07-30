"Миссия невыполнима: Последствия" стала самой дорогой частью франшизы

Том Круз готов выполнять все трюки самостоятельно, как и в предыдущих частях франшизы с его участием. Однако руководство студий Paramount и Skydance это явно не радует. Ведь последняя часть серии "Миссия невыполнима: Последствия" стала самой дорогостоящей частью франшизы только из-за того, что актер при выполнении прыжка сломал себе ногу, что обошлось компаниям в $250 млн.

Для сравнения, бюджет предыдущей части "Миссия невыполнима: Племя изгоев" оценили в $150 млн.

Расходы на производство "Последствий" составили $250 млн. – из-за вынужденного простоя в несколько месяцев, пока все ожидали возвращения в строй Тома Круза после очереной травмы во время съемок. Ведь все это время Paramount продолжала платить гонорары.

Выросший бюджет картины частично компенсирует страховка, однако для того чтобы боевик окупился, теперь его кассовые сборы должны составить минимум $360 млн. Впрочем, больших трудов новой части это не составит: критики и зрители одинаково высоко оценили героизм Тома Круза.