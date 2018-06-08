Младший брат Пэрис Хилтон осужден за угон автомобиля

Конрад Хилтон, младший брат скандально известной Пэрис, осужден за угон автомобиля отца своей бывшей девушки, сообщают иностранные СМИ. Теперь 24-летнему молодому человеку придется пройти лечение от алкогольной зависимости и посещать психолога.

Около года назад младшего из семейства Хилтон задержали за угон автомобиля марки Bentley. Машину он украл у отца своей бывшей подруги, известного продюсера Рика Саломона. Молодой человек совершил угон уже после расставания и попытки пробраться к ней в дом. Он очень навязчиво преследовал девушку, из-за чего ей даже пришлось обратиться в полицию, и Конраду запретили к ней приближаться.

Сообщается, что продюсер не сразу заметил пропажу одной из своих машин. Сам молодой человек уверял в суде, что не планировал оставлять себе автомобиль, а лишь взял покататься.

К слову, из-за судебного заседания Конрад даже пропустил свадьбу члена своей семьи Баррона Хилтона. На торжестве присутствовали все, кроме младшего брата.