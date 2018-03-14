Модель Джиджи Хадид и певец Зейн Малик расстались

Известная модель Джиджи Хадид и экс-солист "One Direction" расстались спустя два года отношений. Об этом знаменитости сообщили в своих официальных аккаунтах в "Twitter".

Они были одной из самых красивых молодых пар Голливуда. Сначала информация о расставании появилась в американской прессе в виде слухов, а уже потом 22-летняя модель и 25-летний певец подтвердили ее. Причина разрыва оказалась очень банальной – молодые люди практически не виделись из-за сложных рабочих графиков. Несмотря на это, знаменитости уверяют, что по прежнему остаются друзьями.

В "Twitter" Джиджи написала: "Заявления о разрыве отношений всегда кажутся беспристрастными, потому что невозможно словами передать то, что испытали два человека вместе за последние годы... Не только в плане отношений, но и жизни в целом. Я бесконечно благодарна за любовь, время и жизненные уроки, которые мы разделили с Зейном. Я желаю ему всего самого лучшего и всегда буду поддерживать его как друга, которого уважаю и люблю".

Зейн также не остался в стороне и высказался в "Twitter": "У нас с Джиджи были очень значительные, наполненные любовью и весельем отношения. Я очень сильно ее уважаю и восхищаюсь ей как женщиной и другом. У нее просто невероятная душа. Я благодарен всем поклонникам за уважение, которое вы проявляете к этому решению и нашей частной жизни в этот непростой период. Конечно, хотелось бы, чтобы эти новсти вы узнали от нас. Мы любим всех вас".

Знаменитости познакомились в 2015 году на вечеринке в честь дня рождения их общей подруги и модели Кендалл Дженнер.