Модель Джиджи Хадид рассказала, что страдает болезнью Хашимото

Она из самых известных моделей в мире Джиджи Хадид постоянно подвергается критике. В частности, люди критикуют ее тело. Сразу все считали, что она слишком полненькая для модной индустрии, сейчас девушку упрекают в излишней худобе. Сама Джиджи до этого момента никак не комментировала подобные разговоры.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto's disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 февраля 2018 г.

На днях в аккаунте в Twitter модели появились записи, в которых она объясняет свою худобу. Она рассказала, что когда начинала свою карьеру в 17 лет, еще не знала о том, что страдает заболеванием Хашимото. Это хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы. Оно очень плохо поддается лечению и поражает эндокринную систему. Те, кто называл ее слишком полненькой для индустрии, видели результат воспалительных процессов в организме девушки и задержку воды. По словам Джиджи, за эти годы она не поменяла свои привычки в питании, изменилось только то, что сейчас она постоянно работает с врачами: "Последние несколько лет я получаю квалифицированную медицинскую помощь для борьбы с такими симптомами как усталость, проблемы с метаболизмом, способность тела удерживать тепло и другими". Она также написала: "Я могу казаться вам слишком худой. Поверьте, я тоже не хочу быть настолько худой, но так я чувствую себя лучше".

I will not further explain the way my body looks, just as anyone, with a body type that doesnt suit ur “beauty” expectation, shouldnt have to. Not to judge others, but drugs are not my thing, stop putting me in that box just because u dont understand the way my body has matured. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 февраля 2018 г.

"Я больше не буду оправдываться за свое тело, как и все те, кто не подходит под современные стандарты красоты", – заявила модель. Наконец, она посвятила твит всем критикам в социальных сетях: "Пожалуйста, как пользователи социальных сетей и просто люди, имейте больше сочувствия к окружающим, ведь вы никогда не знаете всю историю целиком. Направляйте свою энергию на поддержку своих кумиров, а не на унижение тех, кто вам не по душе".

Please, as social media users & human beings in general, learn to have more empathy for others and know that you never really know the whole story. Use your energy to lift those that you admire rather than be cruel to those u don't. — Gigi Hadid (@GiGiHadid) 11 февраля 2018 г.

Многих пользователей очень вдохновили эти посты модели. Последняя запись набрала 84 тысячи репостов.