Модель решила провести фотосессию с акулами-няньками и чуть не лишилась руки

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начинающая модель из США Катарина Заруцки во время отдыха с бойфрендом на Багамских островах решила провести эффектную фотосессию с акулами, однако съемки едва не обернулись для нее трагедией. Об этом сообщает NBC News.

Местные жители рассказали 19-летней девушке, что плавать в окружении акул-нянек - это веселое и безопасное занятие. Поэтому модель смело пошла плавать с большими рыбами.

Внезапно одна из акул укусила девушку за руку. "Она на несколько секунд утащила меня под воду", - призналась позднее Катарина. Девушка смогла освободить руку и быстро поплыла к берегу, держа запястье над водой.

В клинике, куда обратилась пострадавшая, перевязали рану. После этого Катарина Заруцки срочно улетела во Флориду, чтобы продолжить лечение.

Усатые акулы-няньки водятся в Атлантическом океане и на востоке Тихого океана. Обычно они вырастают до 2,5-3 метров в длину, стараются избегать встреч с людьми и очень редко совершают нападения, если их не провоцировать.-0-