Молдаванин нашел пришельца из прошлого - ВАЗ простоял в гараже 41 год

Житель Молдовы Чезар Ботнари поделился видеоисторией об автомобиле ВАЗ-2103 (1975 г.в.), который простоял в гараже с 1977 года до наших дней. Пробег "капсулы времени" составлял всего 148 километров на момент обнаружения. Видео распространил ряд информационных агентств.
Ботнари утверждает, что нашел автомобиль "законсервированным", с полностью оригинальными частями. "Жигули" прятались среди коробок и бочек в гараже и покрылись пылью.
Мужчина пока ничего не сказал о том, собирается ли выставлять его на продажу и за какую цену.
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